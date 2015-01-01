В рамках «Инициативного бюджета» поддержано 89 проектов

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Как сообщает сайт правительства Пермского края, 15 июня на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина рассказала о том, что рост средней заработной платы в Пермском крае за первый квартал 2017 года впервые за последние три года превысил уровень инфляции.

Елена Чугарина, и. о. министра финансов, рассказала , что собственные доходы бюджета Пермского края в 2016 году выросли более чем на 10%, благодаря чему фактический дефицит бюджета составил 1 млрд руб. вместо первоначально запланированных 12 млрд руб.

Просроченная кредиторская задолженность в бюджете отсутствует.

Первый заместитель председателя правительства, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров проинформировал слушателей о поддержке из бюджета инициатив граждан и о начале реализации в крае проекта «Инициативный бюджет».

Уже принято решение о поддержке 89 проектов на общую сумму 85 млн руб.