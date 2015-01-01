В Пермском крае будет разработана программа развития наставничества в медицине

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На состоявшейся 15 июня встрече с заслуженными врачами Максим Решетников выступил с инициативой возродить институт наставничества. Целевая программа об этом будет подготовлена рабочей группой по развитию наставничества в медицинской сфере на территории Пермского края.

Глава региона также поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил за вклад в развитие здравоохранения края.

Как рассказал Максим Решетников, когда в больницы и поликлиники приходят молодые специалисты, работа наставников особенно важна. Обучение ведется непосредственно на рабочем месте, на практике. «Молодой специалист не должен чувствовать себя брошенным на произвол судьбы, да и врачи, которые десятилетиями посвящали себя работе, не должны разочаровываться в системе, уходя на пенсию. Институт наставничества обеспечит непрерывность передачи знаний внутри отрасли», — обратился к медицинским работникам глава Пермского края.

По результатам социологического исследования Высшей школы экономики, сегодня из профессии уходят 30-40% выпускников медицинских вузов. Только 28% молодых специалистов планируют начать работу в учреждениях здравоохранения после окончания вуза, еще 11% хотят работать в частных клиниках. 30% врачей не готовы к самостоятельной работе и предъявляемым требованиям. В то же время, в поликлиниках и больницах не хватает врачей, поэтому возникают очереди.

В 2017 году в Прикамье стартовал проект «Краевая ординатура», который призван обеспечить больницы и поликлиники региона узкими специалистами. Также по целевому приему ежегодно в Пермском государственном медицинском университете будет обучаться 200 участковых врачей, 180 узких специалистов, 90 фельдшеров. По окончании учебы они поступят на работу в больницы и поликлиники Пермского края, направившие их в вуз.

Максим Решетников отметил, что специалистов мало привлечь — нужно их еще и удержать. Для этого краевые власти готовы обеспечивать врачей достойной зарплатой и комфортными условиями для жизни, в том числе жильем. С другой стороны, опытные наставники будут помогать молодым врачам быстро влиться в работу в системе здравоохранения.

Заслуженный врач РФ, начальник управления по непрерывному медицинскому образованию ПГМУ Михаил Заривчацкий отметил, что в медицине наставничество имеет большое значение. «Наставничество начинается с вузов: чтобы студент правильно выбрал специализацию, познакомился с учреждением, где будет работать, — здесь целевой прием имеет значение. Чтобы проходил практику, там, где будет трудиться. Я помню своих наставников, которые вели меня по жизни, и теперь приветствую молодых докторов, которые хотят следовать за своими учителями», — отметил врач.

Источник — администрация губернатора Пермского края