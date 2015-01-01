Михаил Абызов и Алексей Алёшин посетят предприятие «Инкаб»

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Сегодня, 16 июня в Перми находятся министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин.

Как сообщают в администрации губернатора, вместе с главой региона Максимом Решетниковым Абызов и Алёшин примут участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики при осуществлении госнадзора в области промышленной безопасности. Затем гостям организуют выезд на площадки предприятия «Инкаб», которое производит оптический кабель.

Михаил Абызов стал уже третьим членом правительства РФ, который посетил Пермский край в июне. В начале июня в Перми побывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, 13 июня — министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

В конце июня в Перми ожидают министра транспорта РФ Максима Соколова.