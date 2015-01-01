Все лесхозы Прикамья отправятся на биржу

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26 июня Пермь посетят представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи из Иркутской области, которая стала первым российским регионом, где открылось представительство СПбМТСБ, — сообщил заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Антон Колодин. Коллеги поделятся опытом, которые они «обкатали» на биржевой деятельности лесхозов своего региона.

Фото: Игорь Катаев

Краевое Минприроды планирует пригласить на эту встречу представителей лесхозов Прикамья и уже в июле провести биржевые торги непосредственно с участием местных госпредприятий. Заместитель министра подчеркнул, что лесхозы непосредственно выступят организаторами торгов по продаже продукции (в виде «хлыстов у пня»), полученной в результате выполнения работ по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Первые торги пермского представительства СПбМТСБ прошли на площадке Пермской торгово-промышленной палаты 3 марта этого года. Эту дату можно считать началом полноценной работы новой структуры, которая призвана решить государственную задачу по максимально открытому формированию цены на лес.

Пермяки делали попытки организовать торговую площадку в регионе своими силами еще два года назад, но тогда, по мнению инициаторов, процесс не удалось сдвинуть с места. В прошлом году при серьезной поддержке УФАС России начало этой работе было положено.

В настоящее время краевое правительство пытается встроить отраслевой бизнес, крупных игроков в работу на бирже на добровольных началах, с тем, чтобы часть их продукции проходила через биржевые торги.

Антон Колодин, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

— По поручению президента РФ рассматривается вопрос обязательного участия госучреждений в биржевой торговле. В Пермском крае ведут работу пять лесхозов — государственных предприятий, на которые возложена обязанность по уходу за лесами на свободных участках (в Прикамье 50% лесов не передано в аренду). Это уход за лесом и санитарно-оздоровительные мероприятия, в ходе которых вырубается больной и сухостойный лес для повышения качества лесных запасов. Это не коммерческая деятельность, а исконная лесоводческая практика. Наша задача — реализовать полученную в ходе этих оздоровительных работ продукцию через биржу, чтобы понять, какова объективная рыночная цена этого сырья. Пока каждый руководитель лесхоза оценивает этот товар произвольно, поскольку нет единых подходов к определению его стоимости.

Но система биржевой торговли, по мнению замминистра, выгодна бизнесу любого масштаба. Например, когда одно предприятие заготавливает сосну, другое — березу. Для них можно учредить клиринговую компанию, через которую пойдет товарный обмен.

Кроме того, есть некрупные предприятия, которые занимаются лесопилением и переработкой древесины, но у них нет прямого доступа к ресурсу (он предоставляется при наличии договоров аренды). Эти предприниматели вынуждены тратить массу времени на поиск сырья. Для них биржа — отличный инструмент доступа к лесным ресурсам.

По словам Антона Колодина, уже сейчас заключаются агентские договоры с брокерами, которые займутся биржевыми сделками в секции «Лес и стройматериалы».

«На первом этапе нам нужна квалифицированная помощь — брокеры имеют серьезную квалификацию. Их услуги стоят от 0,3% до 0,9% от суммы сделки. Первые шаги на бирже всегда делаются через брокеров в любом сегменте рынка», — поясняет чиновник.

Он надеется, что в случае успешной реализации этого биржевого проекта и увеличения объемов продаж древесины лесхозы смогут выходить на биржу уже самостоятельно, в качестве постоянных резидентов. «Это — наша цель», — говорит замминистра. План-максимум для министерства — сделать так, чтобы все лесхозы в обязательном порядке продавали свою продукцию исключительно через биржу.

Дмитрий Махонин, руководитель Управления антимонопольного и тарифного регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:

— Предстоящее мероприятие — очередной шаг в направлении развития биржевой торговли: мы продолжаем развивать этот институт на территории Пермского края. Считаем, что у нас есть все необходимые предпосылки для того, чтобы он заработал в полную силу.

Очень важно, что наконец принимается решение по поводу того, что лесхозы, которые будут создаваться в Прикамье, станут продавать лес через биржевую площадку. Как нам известно, сейчас проходит регистрация на бирже большинства пермских лесоперерабатывающих, заготовительных предприятий.

Этот механизм продолжает развиваться и на федеральном уровне. Недавно прошло совещание с участием зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, где мы обсуждали развитие биржевых механизмов. Мы идём к принятию решения о том, что экспортная продукция будет продаваться через биржу. Работа продолжается.