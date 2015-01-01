Директор по персоналу ЗиДа не уведомил ЦЗН об увольнении работников

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В Перми прокуратура Дзержинского района вынесла предупреждение директору по персоналу ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» за нарушение обязательных требований по извещению службы занятости о предстоящем высвобождении работников.

Нарушение было выявлено по итогам проверки.

Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений).



«Новый компаньон»