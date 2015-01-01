К массовому отключению электричества в Перми привёл сбой на Пермской ГРЭС

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», причиной массового отключения электроэнергии в Перми и Добрянском районе стал сбой в работе оборудования на Пермской ГРЭС (обособленное подразделение АО «Интер РАО — Электрогенерация»).

В результате инцидента в зону технологического нарушения попали электросетевые объекты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» в Свердловском, Ленинском, Мотовилихинском районах Перми и части Пермского района.

Специалисты пермского филиала ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») активно подключились к работе по восстановлению электроснабжения, нарушенного в Пермско-Закамском узле из-за сбоя в работе объекта генерации. Большая часть объектов была запитана системами автоматики. Оставшаяся часть обесточенных потребителей включается по телеуправлению и дежурными оперативными бригадами филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

Объём отключенной нагрузки составил более 370 МВт.

Информацию САЦ Минэнерго РФ об отключении можно посмотреть здесь http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx.

Напомним, сегодня, 15 июня, в 14.07 на сетях системного оператора РДУ произошло аварийное отключение электричества из-за перегруза линии 500 кВ. Временное отключение произошло в нескольких районах Перми и Добрянском районе.

С 15.00 подача электроэнергии поэтапно начала восстанавливаться.

Водоканал, больницы и другие социально значимые объекты города теперь работают в штатном режиме.

«Новый компаньон»