Лысьва получит 9,2 млн руб. из краевого бюджета на ремонт школ и детских садов

На сайте краевого правительства опубликовано постановление о том, что из краевого бюджета Лысьве будет выделена субсидия в размере 9,2 млн руб. на развитие программы образования. В частности, на ремонт школы №5» (580 тыс. руб.), школы №3 (491 тыс. руб.), детских садов №17 и 27 (4,5 млн руб.), ДД(Ю)Т (1,4 млн руб.) и Кыновскую школу (2,1 млн руб.).

Кроме Лысьвы, субсидии получили и другие муниципалитеты. В частности, Кунгурский район на ремонт муниципальных зданий — 5,8 млн руб. Краснокамский район на обеспечение доступности образования (118, 9 млн руб.). Ещё 597 тыс. руб. получит Большесосновский район на ремонт автомобильных дорог, приобретение пожарной техники, устройство и ремонт колодцев, насосных станций, водонапорных башен, скважин и благоустройство родников, Еловский район на развитие культуры (712 тыс. руб.) и 622 тыс. руб. на приведение в нормативное состояние объектов инфраструктуры и Частинский район на развитие транспортной системы (347 тыс. руб.).

Напомним, в этом году в муниципалитеты будет направлено 10,4 млрд руб., в том числе 7,5 млрд руб. из региональной казны.