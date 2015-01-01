Максим Решетников пообещал помочь со сбытом Суксунскому оптико-механическому заводу

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Глава Пермского края Максим Решетников 14 июня посетил Суксунский район. Он осмотрел картофельное хозяйство «Овен», посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Тис и Суксунский оптико-механический завод.

На сельхозпредприятии «Овен» глава региона ознакомился с гребневой технологией возделывания картофеля, которую практикуют в этом хозяйстве. «Хозяйство «Овен» — активно развивалось, создало большие заделы, в последнее время в силу погоды растет не так динамично. Такие хозяйства обеспечивают край качественным картофелем, так что будем им помогать. С руководством хозяйства мы обсудили, что надо находить новые ниши и осваивать их», — прокомментировал встречу Максим Решетников.

В селе Тис Максим Решетников посетил фельдшерско-акушерский пункт. «Основная проблема ФАПов — это кадры и техническая оснащенность. Этот пункт нуждается в компьютере и высокоскоростном интернете. Будем решать эти проблемы», — отметил глава края.

Также он посетил Суксунский оптико-механический завод, осмотрел производство и ознакомился с продукцией этого предприятия. Завод производит более 500 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органа слуха и органов дыхания, поставляет продукцию в разные регионы России и в страны Евросоюза.

«Отличное предприятие, отличная команда. У него есть ниша, владельцы, руководство завода эту нишу понимает и ведет активное развитие. Продукция предприятия конкурирует с мировыми брендами. Недавно в регионе был федеральный министр промышленности Денис Мантуров, оценил продукцию завода. Немного надо помочь со сбытом, мы это будем делать», — отметил по итогам визита Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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