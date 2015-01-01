Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 16 июня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермь и Россия — мы неразделимы! Во всех районах Перми 12 июня состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города. По предварительным подсчётам их участниками стали более 128 тыс. пермяков и гостей города.

В память о святых традициях. В Перми прошёл V Международный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва — Пермь — Белая гора».

Максим Решетников идёт на выборы. Краевая конференция «Единой России» выдвинула кандидатуру Максима Решетникова на выборы губернатора.

Кто-то отдыхает, а кто-то ставит рекорды. Обзор спортивных новостей.

А мы пойдём на север! Северную дамбу закроют на капремонт.

Направление главного ремонта. На городских улицах началась жаркая пора решающих перемен.

Отдыхайте на здоровье. В детских лагерях Прикамья открылся летний оздоровительный сезон.

Справки отменяются. Абитуриентам с инвалидностью упростили правила подачи документов при поступлении в вузы.

Искусство и труд рядом идут. В органном зале состоялся торжественный приём главы Перми Дмитрия Самойлова, посвящённый Дню города.

«Суббота на набережной». Программа мероприятий на 17 июня.

Отдохнём хоть часок. Программа мероприятий городского проекта «Час на природе» на предстоящую неделю.

108 кругов добра. Пермяки в третий раз примут участие в благотворительном йога-марафоне.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться