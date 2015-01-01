Во Фролах открылась сельхозвыставка «Прикамский АгроФест-2017»

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Глава Пермского края Максим Решетников посетил выставку «Племенное животноводство», где 19 прикамских компаний представили лучшие молочные и мясные породы крупного рогатого скота. Решетников пообщался с аграриями, продегустировал продукцию, которую представили фермеры на сельскохозяйственной ярмарке.

Большой интерес Максима Решетникова вызвала экспозиция сельскохозяйственной техники, оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса. В выставке современных достижений техники и оборудования представлены более 200 единиц техники отечественного и импортного оборудования. В экспозиции представлены 24 компании из Пермского края, Удмуртии, Башкортостана, Москвы, Свердловской и Воронежской области.

Посетители выставки могут также приобрести саженцы, посадочный материал, проконсультироваться о посадке, выращивании и уходу за растениями. Садоводы посетили мастер-класс по посадке плодовых деревьев. В выездной лаборатории Пермской сельхозакадемии все желающие могут бесплатно сделать анализ образцов почвы и воды, привезённых с собой. Выставка проработает ещё один день.

Глава региона провёл на площадке «Агрофеста» совещание на тему развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности региона.

Он рассказал о приоритетах развития агропромышленного комплекса. Одно из направлений — поддержка инвестпроектов, в том числе закрытие долгов по ранее взятым обязательствам перед инвесторами.

Максим Решетников отметил, что пустующие земли необходимо вовлекать в сельскохозяйственный оборот.

«Федеральные земли сельхозназначения, которые не используются, мы будем забирать в край и на конкурсной основе вовлекать в оборот. Сегодня из 71 га федеральных земель в оборот вовлечены только 33. Я обсудил вопрос о передаче федеральных земель с Дмитрием Медведевым и нашёл у него понимание. Также мы намерены вернуть в оборот частные земли, которые не используются и зарастают», — отметил Максим Решетников на встрече с прикамскими аграриями.

Дотации, которые выделяются аграриям, должны быть фиксированными в расчёте за единицу продукции, чтобы не «наказывать» предприятия за растущие объёмы производства, как это происходит сейчас. Глава региона пообещал помочь в продвижении качественной продукции на полки сетевых розничных магазинов, вернуться к проекту «Покупай пермское».

Максим Решетников рассказал, что в ближайшем будущем официальный статус получит кластер «Сельхозтехника», который объединит производителей высокотехнологичной продукции, выпускаемой для местного рынка. Если пермские производители обеспечат животноводов края качественной техникой, в регионе будет создан замкнутый цикл производства, к чему и стремится руководство края во всех отраслях.

Напомним, за последние пять лет производительность труда в сельских хозяйствах увеличилась почти на 70%, до 85% увеличилась доля прибыльных предприятий. Более чем в два раза в общем объёме продукции выросла доля фермерских хозяйств. Удалось остановить тенденцию снижения посевных площадей, объем земель, вовлеченных в оборот, растут. В ближайшие пять лет ожидается рост ещё на 20%.

Объёмы производства в аграрной отрасли растут. Сегодня Пермский край обеспечивает себя картофелем на 91%, овощами и молоком более, чем на 70%, мясом на 50%. К 2020 году ожидается, что регион выйдет на самообеспечение картофелем и яйцом. Перспективы есть у молочного производства. Уже сейчас Пермский край входит в топ-20 регионов по производству молока. На поддержку отрасли намечено потратить за пять лет 18 млрд руб. бюджетных средств.

Источник — администрация губернатора Пермского края