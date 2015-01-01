Строительство стадиона школы «Мастерград» оценено в 17, 4 млн руб.

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Администрация Перми объявила аукцион на строительство межшкольного стадиона МАОУ СОШ «Мастерград» в Перми на ул. Костычева, 16. Подрядчик должен будет построить стадион в течение 60 дней с даты заключения контракта. Максимальная цена контракта составляет 17,4 млн руб. Итоги аукциона будут подведены 6 июля.

Согласно техзаданию, для строительства стадиона подрядчик должен будет очистить участок от деревьев и уплотнить грунт. На стадионе будут установлены футбольные ворота и стойка для баскетбола, а также шумовой экран.

Напомним, школа «Мастерград» была сдана 1 сентября прошлого года. Она была одним из приоритетных проектов краевых властей. На строительство школы по госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы Пермскому краю было выделено 457 млн 507 тыс. руб. Всего бюджет проекта составил 698 млн руб.

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