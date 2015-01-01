Пермские торговые и офисные центры вошли в 100 лучших России

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9 июня в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения проекта «100 лучших офисных и торговых центров России». Компания PAN City Group как официальный представитель РГУД в Пермском крае поддержала конкурс в составе экспертного совета в лице заместителя генерального директора Игоря Голубева.

В список лауреатов попали офисные и торговые центры из 55 регионов России. В церемонии приняли участие топ-менеджеры девелоперских компаний из Перми, Новосибирска, Омска, Красноярска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тюмени, Екатеринбурга, Петрозаводска, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Всего более 100 лауреатов и членов экспертного совета посетили церемонию, на которой лучшие объекты были отмечены знаком «Лауреат 100 лучших». Независимое экспертное жюри в этом году было сформировано в семи федеральных округах, эксперты рынка оценили объекты в 70 регионах страны. Итогом экспертного голосования стал список лучших объектов коммерческой недвижимости: 100 бизнес-центров и 100 торговых центров.

«В Петербурге второй раз встречаются представители лучших проектов недвижимости. География проекта расширилась за это время с 33 до 55 регионов. Новая цель проекта — расширение географии на всю Россию. Главная цель достигнута: церемония «100 лучших» призвана отметить достижения и профессионализм девелоперов, на счету которых значатся наиболее качественные и достойные объекты в России. Критерии оценки, как и в прошлом году, неизменны: это локация и доступность, архитектура и дизайн, концепция и логистика, инженерия и управление», — отмечает Игорь Голубев.

В Приволжском федеральном округе в конкурсе «100 лучших офисных и торговых центров России» победу одержали: в номинации «Торговые центры» - ТРК «Столица» (ул. Мира, 41) и ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). В номинации «Офисные центры» лауреатами стали бизнес-парк «Морион» (Ш. Космонавтов, 111) и бизнес-центр «Славяновский плаза» (ул. Ленина, 92).

Напомним, «100 лучших офисных и торговых центров России» — ежегодный независимый проект, в котором определяются самые качественные объекты в двух сегментах коммерческой недвижимости. В 2017 году в каждом федеральном округе независимый экспертный совет выбрал самые достойные проекты российского рынка.

Подробности на сайте www.best-100.pro

Полный список лауреатов 2017 года: http://best-100.pro/news/spisok-laureatov-100-luchshih-ofisnyh-i-torgovyh-centrov-2017.

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