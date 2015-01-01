В Перми на ремонт и установку остановочных комплексов власти потратят 3,5 млн руб.

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МКУ «Благоустройство Свердловского района» и департамент дорог и транспорта администрации Перми объявили два конкурса на изготовление и установку 14, а также ремонт 78 остановок в Перми.

В частности, будут заменены остановки: «улица Локомотивная», «Школа №107», «улица Малкова», «улица Леонова», «ДКЖ», «улица Одоевского», «Больничный городок», «Улица 9-го мая» и др. Итоги двух аукционов станут известны 26 июня.

Общая максимальная стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн руб. Ремонтные работы будут финансироваться из городского бюджета.

Согласно техзаданию, подрядчик будет демонтировать оргстекло и облицовку ворот остановок, отремонтировать и покрасить лавки, заменить урны и установить 14 новых остановок.

Так, пять остановок будут установлены в Дзержинском районе, девять — в Индустриальном. На установку планируется потратить два миллиона рублей.

В Свердловском районе за 1 млн 278 тыс. руб. подрядчик должен будет отремонтировать 78 остановочных павильонов в течение 45 дней с даты заключения контракта.