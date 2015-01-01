Глава Лысьвы Виталий Шувалов может быть переназначен врио

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Как стало известно «Новому компаньону», 21 июня депутаты Лысьвенской гордумы намерены заключить компромисс с прокуратурой по вопросу о переназначении главы Лысьвы Виталия Шувалова в должность врио главы города.

Напомним, срок полномочий Виталия Шувалова в качестве главы города истёк 12 марта.

Между тем, новый конкурс по выборам главы города завершится только в сентябре.

Сегодня, 14 июня, председатель городской думы Лысьвы Виктор Комаренко сообщил «Новому компаньону», что на этой неделе планируется первое заседание конкурсной комиссии, где будет выбран председатель и рассмотрены первые заявки кандидатов на пост главы Лысьвы. Конкурсная комиссия определит кандидатов на пост главы 13 сентября. Утверждать одного из выбранных кандидатов будут депутаты местной думы.

Сейчас в Лысьве идёт период выдвижения на участие в конкурсе. Однако, по словам Виктора Комаренко, пока ни одной заявки в конкурсную комиссию не поступило.

Кроме того, 10 сентября в Лысьве пройдут выборы нового состава думы.

Отметим, 26 мая конкурс на должность главы городского округа в Лысьве не состоялся, так как двое из шести кандидатов должны были набрать минимум семь голосов, чтобы пройти в следующий тур. Но этого не произошло. Конкурсную комиссию возглавил руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов.