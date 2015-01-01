Андрей Климов может возглавить временную комиссию по защите госсуверенитета Совфеда
Как сообщает Совет Федерации, 13 июня состоялось заседание комитета СФ по международным делам, где был рассмотрен вопрос о проекте постановления палаты «О создании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации».
Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что в целях подготовки предложений по совершенствованию законодательства было рекомендовано создать в верхней палате парламента временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Напомним, создание комиссии стало ответом на ужесточение ситуации в отношении России со стороны западных стран.
Комитет предложил включить в состав временной комиссии заместителя председателя комитета Андрея Климова и рекомендовать палате его кандидатуру на место председателя временной комиссии.