Министр связи РФ высоко оценил разработки прикамских IT-компаний

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Федеральный министр связи Николай Никифоров высоко оценил разработки пермских компаний, представленные на выставке «Краевые IT-решения», открывшейся на предприятии «Морион».

Свою продукцию презентовали создатели известного в мире промо-робота, разработчики крупных информационно-аналитических порталов, проектов обеспечения безопасности дорожного движения, изобретатели российского фитнес-браслета. Также была представлена информационно-аналитическая система «ПроМед», которая автоматизирует все разделы оказания медицинской помощи и формирует единый банк данных для лечебных учреждений края.

На «Морионе» прошёл круглый стол «Цифровая экономика». Участники мероприятия с федеральным министром и главой Прикамья Максимом Решетниковым обсудили перспективы реализации информационных технологий в Пермском крае.

Глава региона подчеркнул необходимость поддержки и высокую значимость IT-разработок в сфере здравоохранения и образования, развитие кадрового потенциала в сфере IT и формирование внутреннего инновационного спроса.

«У нас накоплен большой потенциал в IT-сфере. Наша задача — повышать качество подготовки кадров, думать о пространстве для развития и роста IT-компаний на этой площадке. Краевые власти готовы предоставить налоговые льготы, вкладываться в инфраструктуру, которая необходима, при условии, что сектор будет активно развиваться, создавать рабочие места. Вы для нас стратегический сектор и мы готовы делать всё, чтобы вам в крае было комфортно», — заявил Максим Решетников.

«В рамках разработки программы «Цифровая экономика» мы сегодня нашли решения, по которым Пермский край осуществит большую сквозную стройку по подключению всех учреждений здравоохранения к интернету. Почти 500 таких учреждений, более сотни населённых пунктов. Также будем расширять сотовую связь, причем постараемся, чтобы она сразу развивалась в стандарте 4G», — отметил Николай Никифоров.

Министр пообещал, что проектам Пермского края будет оказана поддержка на федеральном уровне, чтобы освоить намеченную амбициозную программу.

«Мы обязательно поддержим регион и сделаем всё возможное, чтобы в 2017 году жители Пермского края увидели реальные улучшения в сфере услуг связи. Речь идёт о сотнях миллионов рублей, источников несколько, в том числе и средства операторов связи. Что касается подключения учреждений здравоохранения, то будет поддержка из федерального бюджета. В целом, в масштабах Российской Федерации это 5,5 млрд руб., а Пермский край здесь — регион номер один», — добавил министр связи.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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