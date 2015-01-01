Краевой арбитраж разрешил не сносить летнюю веранду «Кофе-сити»

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает известный пермский общественник Денис Галицкий, сегодня, 14 июня, Арбитражный суд Пермского края отказал в сносе летней веранды «Кофе-сити» на Ленина, 98 в Перми, так как пристрой не является объектом недвижимости.

Напомним, иск о сносе был инициирован администрацией Дзержинского района Перми.

Летняя веранда была смонтирована весной 2015 года прямо напротив окон второго этажа жилого дома. Жители, оказавшиеся по соседству с кафе, обратились за помощью во все инстанции.

Спустя некоторое время, администрация Дзержинского района инициировала иск в краевой арбитраж, потребовав у владельца кафе вернуть крыше первоначальный вид: снести террасу и лестничный марш с первого на второй этаж. Начались судебные тяжбы, которые продлились почти год. В итоге, в июне 2016 года суд постановил, что на Ленина, 98 была «произведена самовольная реконструкция крыши здания пристроя к многоквартирному дому, возведён дополнительный этаж с целью размещения летнего кафе». И обязал демонтировать пристрой.

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