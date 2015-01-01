Реготделение партии «Патриоты России» выдвинуло своего кандидата в губернаторы

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Сегодня, 14 июня, в избирательную комиссию Пермского края представил документы на выдвижение ещё один кандидат на должность губернатора Пермского края — Андрей Степанов, выдвинутый пермским региональным отделением партии «Патриоты России».

Напомним, лидер партии «Патриоты России» Андрей Степанов ранее был избран в состав краевой избирательной комиссии. В связи с выдвижением в качестве губернатора Пермского края его полномочия, как члена крайизбиркома с правом решающего голоса, были приостановлены.

Также краевой избирательной комиссией была утверждена кандидатура уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата Андрея Степанова.

Отметим, ранее в кандидаты в губернаторы Пермского края выдвинулись врио губернатора Пермского края Максим Решетников и адвокат Ирина Филатова.

«Новый компаньон»