72% молодых пермяков планируют уехать из города

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Учёные ПГНИУ изучили миграционное настроение пермяков в возрасте от 16 до 29 лет и выяснили, куда они планируют переехать.

Так в течение ближайших пяти лет из Перми в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и за рубеж уехали бы 72% пермяков.

Покинуть город через пять лет собираются 35%, в течении трёх-пяти лет — 26%, а 12% планируют уехать в ближайшие один-два года.

По данным социологического исследования ПГНИУ, пермская молодёжь стремится в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Анапу. Многие были бы не против эмигрировать и в страны Европы, США, Канаду, Южную Корею и Тайланд.

Основные причины переезда: отсутствие достойной заработной платы и возможностей для трудоустройства, суровый климат.

«Высокие миграционные настроения связаны с тем, что, по мнению респондентов, они не востребованы в Перми. Среди других причин — дорогое жильё и плохо развитая социальная и транспортная инфраструктура», — рассказывает доцент кафедры философии, кандидат философских наук, куратор направления «Организация работы с молодёжью» философско-социологического факультета ПГНИУ Елена Малкова.

В исследовании приняли участие около 1 тыс. пермяков. Результаты будут переданы в отдел молодёжной политики Министерства образования и науки Пермского края.

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