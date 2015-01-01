110 дней прямого эфира или как пермяки отпраздновали День города

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Связисты зафиксировали на городской эспланаде превышение скорости и трёхкратное увеличение интернет-трафика в сети. В День города пермяки сгенерировали более 1000 ГБ. Этого объёма хватило бы, чтобы провести 110 дней непрерывной прямой трансляции или выложить миллион селфи в социальных сетях. Таким образом, скорость появления фотографий в сети в праздничный день составила 23 снимка в секунду.

Все эти рекорды были установлены на праздничной площадке МегаФона — «По-настоящему быстро», которая была организована в честь 15-летия работы в регионе. Высокотехнологичные развлечения, такие как роботизированные шары, аттракцион дополненной реальности, гироскутеры, благодаря скоростному интернету в смартфонах оценили более 6 тыс. пермяков. Зону инноваций посетили и самые популярные блогеры Перми — Богдана Пешкова, Ирина Казбекова, Карина Моисеева. Они поделились с горожанами секретами совершенных селфи и постов с миллионами лайков. Интересно, что каждый третий участник мероприятия выложил фото в соцсети с хештегом #Включайсяпермь.

Пётр Козловский, директор пермского отделения компании «МегаФон»:

— В День основания города все праздничные площадки, скверы и парки были обеспечены надёжным сигналом высокоскоростного интернета 4G, скорость которого достигала 50 Мбит/с, что позволило жителям краевой столицы свободно использовать любые возможности гаджетов. Чаще всего горожане вели прямые эфиры, загружали фотографии и видеоролики в сеть. Скорость передачи данных горожане могли оценить, прогуливаясь как в самом центре Перми — на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Сибирской, так и в более отдалённых районах — саду Миндовского и парке Чехова.

Впереди у пермяков много насыщенных событиями выходных — продолжается летний фестиваль «Пермский период. Новое время». Специалисты компании прогнозируют повторный рост трафика и готовят сеть к пиковым нагрузкам, расширяя ёмкость базовых станций, расположенных в местах празднования.

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