Максим Решетников выдвинулся на выборы губернатора

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 14 июня, врио губернатора Пермского края Максим Решетников подал в краевой избирком документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Пермского края.

«Волнение нарастает. Я никогда не учавствовал в избирательных компаниях, поэтому это абсолютно новый для меня опыт общения с людьми. Выходишь, рассказываешь, обещаешь и понимаешь, что всё что ты пообещал, должен будешь выполнить. Дан старт избирательной компании. Мне кажется, что за четыре месяца удалось подготовить хорошую программу», — прокомментировал Максим Решетников.

Напомним, 13 июня на конференции регионального отделения «Единой России» большинство партийцев проголосовали за выдвижение Максима Решетникова кандидатом на должность губернатора.