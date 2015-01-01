В Пермь приедет министр Открытого правительства Михаил Абызов

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16 июня в 12:00 в Органном зале Пермской краевой филармонии будут представлены результаты реформы контрольно-надзорной деятельности в Пермском крае. Публичное балансовое мероприятие пройдёт под руководством куратора реформы — министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. В нём также примут участие и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников и руководитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин. В ходе встречи контролёры, бизнес и общественность в открытом формате обсудят результаты правоприменительной практики Западно-Уральского управления Ростехнадзора при осуществлении контроля в области промышленной безопасности.

Проведение ежеквартальных публичных балансовых мероприятий предусмотрено приоритетной программой по реформированию контрольно-надзорной деятельности, которую в декабре утвердил президиум совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Старшим должностным лицом, ответственным за исполнение программы, является министр РФ Михаил Абызов. Программа включает восемь проектов, один из которых направлен на профилактику нарушений обязательных требований.

Балансовые мероприятия будут проводиться как на федеральном уровне, так и в территориальных подразделениях контрольно-надзорных органов с приглашением инспекторов, руководителей территориальных органов, предпринимателей, а также представителей деловых и общественных объединений, бизнес-омбудсменов и журналистов.

Этот революционно новый формат общения контролёров с проверяемыми поможет предпринимателям понять, «как делать нельзя, а как делать можно», чтобы избежать нарушений в будущем. Открытый разбор правоприменительной практики также повысит прозрачность всей системы госконтроля.

Напомним, Ростехнадзор первым в России реализовал принципы риск-ориентированного контроля и надзора, который лежит в основе реформы госконтроля. Дополнения в закон о промышленной безопасности, предполагавшие реорганизацию контрольно-надзорной деятельности в этой сфере, обсуждались в формате Открытого правительства ещё 4 года назад. С тех пор специалисты федерального и регионального уровня провели масштабную ревизию всех поднадзорных объектов и распределили их по классам опасности, что позволило значительно оптимизировать контрольно-надзорную деятельность Ростехнадзора. В результате постоянный контроль и надзор, который ранее осуществлялся на более чем 290 тыс. объектов, теперь распространяется лишь на 9 тыс., а остальные объекты распределены по категориям меньшего риска.

В первый год после внедрения статической модели риск-ориентированного контроля и надзора (2014 год) Ростехнадзор сократил на 58% общее количество плановых проверок, а вместе с внеплановыми сокращение составило 27%. Число плановых проверок, проведённых ведомством в 2016 году, уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 19%, число проверок, заявленных на 2017 год, — на 7,36% меньше показателей 2014 года. За последние 2,5 года снизилось количество происшествий на опасных объектах, а показатели смертельного травматизма на опасных объектах сейчас находятся на минимальном уровне с 1995 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края