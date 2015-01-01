Двое из трёх пострадавших в ДТП пермских школьников доставлены в Пермь

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11 июня 2017 года на 112-м км трассы Елабуга — Пермь в 18:35 произошло ДТП, в котором пострадали школьники из Перми. Воспитанники секции «Картинг» пермского Дворца детского (юношеского) творчества возвращались с Всероссийских соревнований по картингу среди детей, юношей и молодёжи «Кубок команды «Камаз-мастер»-2017».

Детей сопровождали родители на личном автотранспорте. В районе населённого пункта Большая Пурга микроавтобус, в котором ехали трое детей, попал в дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия приехали четыре машины «скорой помощи». Воспитанников секции осмотрели врачи и направили в больницы.

Два мальчика 10 и 12 лет с сотрясением мозга госпитализированы в отделение нейрохирургии Первой республиканской клинической больницы Удмуртской Республики. Состояние обоих средней тяжести. 12 июня по просьбе родителей 10-летнего ребенка выписали и увезли в Пермь. 12-летний мальчик продолжает лечиться в удмуртской больнице.

Подростка 16 лет из центральной районной больницы Большой Пурги сотрудники Территориального центра медицины катастроф перевезли в Пермь, он находится на лечении в МСЧ №11 Перми. Состояние удовлетворительное, ушибы.

По словам министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова, здоровью детей ничто не угрожает, они проходят плановое лечение.

«Министерства здравоохранения обоих регионов находятся в ежедневном контакте для обсуждения лечения и состояния детей», — пояснил Вадим Плотников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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