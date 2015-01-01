Налоговая передала результаты проверки на ЗиДе в правоохранительные органы

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Как сообщает налоговая, результаты камеральной проверки налоговой отчётности завода им. Дзержинского за четвёртый квартал 2015 года, в ходе которой были выявлены нарушения, переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 9 июня Арбитражный суд Пермского края отказал заводу им. Дзержинского в признании недействительным нормативного правового акта, составленного по итогам камеральной проверки, проведённой налоговой. В результате были выявлены факты неправомерного применения налоговых вычетов по НДС по договорам с ООО «Лига», выполнявшего ремонтные работы на заводе.

Завоз строительных материалов на территорию предприятия для проведения ремонтных работ осуществлялся физическим лицом Степановым П.А. на личном автотранспорте, говорится в материалах суда. При допросе Степанов Е.А. сообщил, что ремонтно-строительные работы для ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» не выполняли, па территорию завода не проходили, ООО «Лига» и его директор Андрияшкин О.Д. не знакомы.

При этом, как выяснила налоговая, ООО «Лига» фактически не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, организация и её контрагенты-поставщики обладают признаками «фирм-однодневок» (не располагают основными средствами, транспортом, материальными активами, трудовыми ресурсами, адреса, заявленные при регистрации, являются «массовыми», среднесписочная численность 0 или 1 человек, декларации представлены с минимальными суммами налогов к уплате, либо не представлены).

По итогам проверки заводу был доначислен НДС в размере 847 тыс. руб. и пени — 82 тыс. руб. Также ЗиД был оштрафован на 10,5 тыс. руб.

Отметим, весной этого года на ЗиДе уже прошла волна задержаний. Так в рамках расследования уголовного дела были задержаны замдиректора ЗиДа Александр Сентябов, экс-директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков и юрист ЗиДа Анастасия Пятунина. Их подозревают в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В 2013-м году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года. Стоимость оказанных услуг составила 46 млн руб.

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