В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах снизились цены на жильё

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Аналитический центр «Медиана» проанализировал рынок купли-продажи жилья Перми и динамику роста цен за май. Составители рейтинга отмечают, что впервые объём предложений на рынке недвижимости вырос на 5% и составил 746 объектов. Среди районов Перми, где прослеживается динамика цен, лидирует Свердловский район (прирост цен составил 3,38%). Напротив, снизились цены на жильё в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах на 1,2 и 1,02% соответственно.

На первичном рынке средняя цена повысилась на 1,6% и составила 52,7 тыс руб за кв. м. В среднем, стоимость квартир в новостройках составила 3,07 млн руб. При этом квартиры, расположенные на средних этажах домов, стоят на 7% дороже, чем квартиры на первых этажах.

На вторичном рынке средняя стоимость квартиры начинается с 2,5 млн руб.

Самым экономным предложением в мае этого года стала квартира по адресу ул. Липовая, 8 стоимостью 900 тыс. руб., а самым дорогим — четырёхкомнатная квартира по адресу ул. Петропавловская, 29 за 17,5 млн руб.

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