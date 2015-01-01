Цены на бензин за полтора года выросли на 3,8%
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Как сообщает Пермьстат, на потребительском рынке Пермского края в мае этого года цены на моторное топливо за два последних месяца выросли на 1%. По сравнению с декабрём прошлого года, цены увеличились на 3,8%. На столько же выросли цены на моторное топливо.
При этом по отношению к предыдущему месяцу цены на газовое моторное топливо цена снизились на 0,2%.
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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