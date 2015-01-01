Цены на бензин за полтора года выросли на 3,8%

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Как сообщает Пермьстат, на потребительском рынке Пермского края в мае этого года цены на моторное топливо за два последних месяца выросли на 1%. По сравнению с декабрём прошлого года, цены увеличились на 3,8%. На столько же выросли цены на моторное топливо.

При этом по отношению к предыдущему месяцу цены на газовое моторное топливо цена снизились на 0,2%.

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