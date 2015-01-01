Краевая конференция «Единой России» выдвинула Максима Решетникова на выборы губернатора «Ресурсы для развития в крае есть»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В Перми 13 июня прошла внеочередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Основным вопросом повестки дня было избрание кандидата для выдвижения на выборы губернатора Пермского края.

Как напомнил во вступительном слове секретарь реготделения Николай Дёмкин, 31 марта политсовет выдвинул на обязательную процедуру праймериз двух кандидатов — председателя социального комитета Законодательного собрания Пермского края Сергея Клепцина и исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По правилам предварительного голосования оба они должны были встретиться не менее чем с 50% секретарей первичных и местных отделений партии, рассказать о своей программе и обсудить актуальные вопросы территорий края. Фактически, как сообщил руководитель исполкома краевой «Единой России» Вячеслав Григорьев, оба участника праймериз преодолели этот показатель: так, Сергей Клепцин пообщался с 56,2% секретарей «первичек», а Максим Решетников — с 83,9% (всего первичных отделений в крае — 1193).

Таким образом, оба участника праймериз имели право быть включены в бюллетени для голосования.

В своих выступлениях перед делегатами конференции и Клепцин, и Решетников познакомили собравшихся с основными тезисами своих программ.

Сергей Клепцин отметил, что в основе его программы лежит тезис о благополучии человека. По его мнению, все решения органов власти должны приниматься именно исходя из соответствия этой цели — благо человека. Основные понятия, которые составляют человеческое благополучие — комфортная среда, достойный уровень жизни, возможности реализации потенциала, благополучие близких и уверенность в завтрашнем дне.

Наиболее остро, по словам Клепцина, в крае сложилась ситуация с медицинским обслуживанием населения. Он предложил подвергнуть ревизии всю отрасль, чтобы определить необходимость финансирования, а также сроки решения тех или иных задач.

Остановился также Сергей Клепцин на таких тезисах, как экономика, поддержка промышленности, сельского хозяйства, бюджетной дисциплины. По докладу было заметно, что особенно близки участнику праймериз социальные вопросы: он подробно рассказал о профилактике социальных рисков, повышении финансовой грамотности населения, расширении возможностей НКО.

«Пора перестать относиться к социальной политике только как к распределению средств среди социально незащищённых слоёв населения. Социальная политика — это инвестиции в человеческий капитал», — подчеркнул докладчик.

В свою очередь, Максим Решетников прежде всего поблагодарил всех участников встреч за то, что не только нашли время принять участие во встречах, но и дали большой материал для более глубокой проработки программы.

«Та программа, с которой я выступал в Верещагино (первая встреча с партактивом — ред.) и та, что имеется сегодня, очень сильно отличаются», — заметил Решетников.

Он тоже считает медицину самой «проблемной» отраслью. Но по докладу было видно, что Решетников уже не только провёл её своеобразную «ревизию», но и предпринял целый ряд шагов по «оздоровлению» системы здравоохранения. Это и механизм привлечения кадров, и работа по подключению ФАПов и сельских поликлиник к интернету, и эксперимент по высвобождению врачей от бумажной работы и др. Максим Решетников пояснил, почему именно медицине уделяется столько внимания. По его словам, «именно по этой отрасли люди и будут судить, удаётся ли власти справиться со стоящими перед ней задачами».

По теме образования он вновь напомнил про стоящие перед краем планы по строительству 26 новых школ в течение ближайшей пятилетки, а также рассказал о задачах по увеличению мест в детсадах, переводе групп временного пребывания на полный день.

По словам главы региона, он намерен расширять возможности «народного бюджета», системы самообложения граждан.

«Практика показывает, что проекты, которые идут от людей, реализуются гораздо эффективнее, и к тому же обходится в два-три раза дешевле, чем когда это организуют чиновники», — заметил Максим Решетников.

Он также рассказал о промышленной политике, необходимости поддержки существующих кластеров (по фотонике, авиастроению и фармацевтике) и предпосылках к созданию новых — IT и металлургия.

«В «цифровой» сфере края сегодня занято 14 тыс. человек — треть от численности работающих в оборонке. К тому же это самые дорогие по части оплаты труда и современные, перспективные рабочие места», — обосновал он свою мысль.

Не менее подробно Максим Решетников рассказал о задачах в отношении сельского хозяйства, создания комфортной среды, дорожного ремонта и строительства, поддержки малого бизнеса, ликвидации аварийного жилья, газификации, связи, развития территорий КУБа и пр.

«Встречи показали, что люди ставят перед нами вопросы, которые власть может и, более того, обязана решать. Во всяком случае, я не услышал таких проблем, которые бы мы с вами не могли вместе решить. А ресурсы для развития в крае есть», — завершил выступление Решетников.

Послед докладов собравшиеся получили бюллетени. Кандидата на выборы губернатора выбирали тайным голосованием. В результате из 140 делегатов конференции 115 отдали голоса за Максима Решетникова, 22 — за Сергея Клепцина. Три бюллетеня были признаны недействительными.

Таким образом, на выборах губернатора от партии «Единая Россия» будет участвовать Максим Решетников.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Было видно, что оба участника праймериз нацелены на улучшение жизни в Пермском крае. Мы это слышали. В силу того, что Максим Решетников гораздо более информирован, то и программа его интереснее — наверное, многие с этим согласны. Я был участником всех этапов подготовки к этой конференции, участвовал практически во всех встречах, и могу сказать, что именно те люди, которые участвовали во встречах, и помогли сформировать программу победившему сегодня кандидату от «Единой России» — Максиму Решетникову.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы:

— В выступлениях обоих кандидатов чувствовалось хорошее владение материалом. Было заметно, что встречи насытили «фактажом» программы. Но при этом более глубокая проработка — у Максима Решетникова, хотя и Сергей Клепцин был очень хорошо подготовлен.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:

— Та программа, которую предлагает Максим Решетников и которая подготовлена с помощью партии «Единая Россия» — абсолютно реализуема. В ней изложены те идеи, которые давно «витают в воздухе», которых ждут люди — и вот сегодня эти ожидания уже облечены в понятную форму. Более того, по ряду направлений уже ведётся работа. Думаю, эту программу Максим Геннадьевич сможет реализовать в ближайшие годы.

Сергей Ибраев, глава Бардымского района:

— Программа Максима Решетникова наиболее насыщенная. Я услышал целый ряд тем, которые актуальны для Бардымского района. Это газификация, поддержка сельского хозяйства, привлечение учительских и врачебных кадров на село. Думаю, если все жители Пермского края поддержат будущего руководителя региона, край будет динамично развиваться, несмотря на все сложности.

Татьяна Миролюбова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Очень важно, что все жители края сейчас имеют возможность выбрать своего главу региона. С другой стороны, у избранного губернатора будет и больше ответственности перед избирателями. Но я думаю, Максим Геннадьевич оправдает ожидания, ведь вся его программа нацелена на то, чтобы жителям в Пермском крае жилось лучше.

«Новый компаньон»