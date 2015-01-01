Николай Никифоров: «Пермский край ожидает лавинообразное подключение линий связи» 120 населённых пунктов Прикамья нуждаются в подключении к интернету

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Komiinform.ru

В краевом правительстве состоялось совещание с участием министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и федеральных сотовых операторов.

Как сообщил в рамках заседания глава Прикамья Максим Решетников, одним из важнейших вопросов сегодня является подключение к интернету больниц и учебных заведений в регионе.

В частности, по словам Максима Решетникова, качество связи в некоторых населённых пунктах непосредственно связано с качеством медицинских услуг. Так, на интернете завязаны возможности диагностики, консультирования с квалифицированными специалистами и пр. 120 населённых пунктов Пермского края нуждаются в подключении к сети.

Николай Никифоров отметил, что в тематике развития связи есть два главных направления: устранение цифрового неравенства в рамках федеральной программы, речь в которой идёт о подключении к интернету населённых пунктов с населением от 250 до 500 человек. И второе направление — исполнение президентского поручения о подключении всех учреждений здравоохранения. В эту программу, правда, не включены ФАПы.

Министр предложил федеральными операторам высказать свои предложения о сотрудничестве.

«Будем создавать программу совместно», — заявил он.

По словам Никифорова, в 2017 году Пермский край ожидает лавинообразное подключение к линиям связи.