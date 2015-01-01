Пермь стала третьей в конкурсе лучших муниципалитетов в сфере управления финансами

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В Москве подвели итоги X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», по итогам которого Пермь награждена дипломом третьей степени.

В конкурсе принимало участие 114 городских округов и 146 муниципальных районов России.

В критерии оценки входили 69 характеристик: качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговая политика, открытость и прозрачность деятельности и др. В конкурсную комиссию входили представители Совета Федерации, Государственной думы и федерального минфина.

Напомним, конкурс проводится с 2007 года журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации.