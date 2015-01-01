На «Флаэртиане» пройдёт питчинг для документалистов

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Во время международного фестиваля «Флаэртиана» с 16 по 20 сентября пройдёт Flahertiana Forum — проект, который откроет путь новым документальным лентам на мировой рынок. Первая часть Flahertiana Forum представляет собой тренинг для студентов и начинающих документалистов, а вторая часть — питчинг, в котором с 19 по 20 сентября примут участие студенты, выбранные тьюторами на тренинге, и опытные документалисты. Они смогут представить свои работы продюсерам из Европы и России.

Из полученных заявок Flahertiana Forum отберёт 50 победителей, а 22 начинающих и 12 опытных режиссёров получат стипендию, которая покроет расходы на дорогу и проживание во время форума. Дедлайн подачи заявок — 15 июля. Результаты отбора будут объявлены 10 августа на сайте flahertiana.ru. Свободные слушатели без проектов допускаются по предварительной регистрации через TimePad.

Принять участие в проекте могут документалисты из России и стран Восточного партнёрства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с проектами международного уровня.

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