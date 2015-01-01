В Перми пройдёт концерт, посвящённый основателю Rock-Line

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Фестиваль Rock-Line совместно с МУП «Пермгорэлектротранс» сегодня, 13 июня, проведут концерт, посвящённый дню рождения основателя фестиваля Олега Новосёлова в трамвае маршрута №4 . Ориентировочно в 20.00 в вагоне №061, который будет специально оформлен в этот день, для пассажиров выступит уральская группа «Лаборатория ветра».

Продолжительность концерта составит 50 минут. Цена проезда в особенном трамвае не изменится и составит 20 руб.

Напомним, в этом году фестиваль Rock-Line пройдёт в Лысьве с 30 июня по 2 июля. С 30 июня по 1 июля он будет проходить на аэродроме Лысьва, а 2 июля в селе-завод Кын Лысьвенского округа «Линия камня».

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