В Перми на Комсомольский проспекте отремонтируют тротуар за 3,8 млн руб.


Рината Хайдарова
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МКУ «Благоустройство Ленинского района» объявило конкурс на укладку тротуарной плитки с максимальной стоимостью работ 3,8 млн руб. Победителя торгов объявят 7 июля. Подрядчик должен выполнить ремонт в течение 30 дней с даты заключения контракта.

Ремонт пешеходных дорожек должен быть выполнен на чётной и нечётной сторонах Комсомольского проспекта от ул. Петропавловская до ул. Советская и на нечётной стороне Комсомольского проспекта от Советской до Монастырской. Подрядчик должен разобрать существующее покрытие и основание под ним, уложить новое бетонное основание и тротуарную плитку, а также установить на тротуарах водоотводные лотки и отремонтировать колодцы. Гарантийный срок на выполненные работы составит 24 месяца.

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