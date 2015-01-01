В Перми состоялся XX юбилейный фестиваль «Щит России»

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С 9 по 11 июня 2017 года в Перми прошёл фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В этом году в Пермь прислали рекордное количество телевизионных и радиоработ со всей страны — от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного.

Основная идея фестиваля — активизация создания телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории России, Великой Отечественной войны, пропаганда и изучение российской военной истории, подвигов участников военных действий.

Традиционно на фестиваль «Щит России» направляют свои лучшие передачи журналисты региональных и государственных телерадиокомпаний. Среди них крупные столичные телекомпании, киностудии и радиостанции, небольшие муниципальные средства массовой информации, корпоративные радиостудии, независимые авторы. На творческий конкурс фестиваля активно заявляются пресс-службы силовых ведомств Пермского края и других регионов.

Глава Пермского края Максим Решетников, открывая фестиваль, отметил, что идея проведения этого форума родилась на пермской земле:

«Прикамье всегда было опорным краем державы. У нас дислоцируется много воинских частей, находятся арсеналы, развито кадетское движение, открыто престижное суворовское училище. В Пермском крае — мощная база для фестиваля «Щит и меч». Но с другой стороны, этот фестиваль и сам способствует тому подъёму патриотизма, который мы сегодня наблюдаем. Крайне важно, чтобы фестиваль и дальше развивался, чтобы росла его география. А мы со своей стороны всегда будем его поддерживать, хотя легко помогать тому, кто энергично движется вперёд».

Также Максим Решетников поблагодарил за многолетнее участие в организации фестиваля заместителя генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова и директора ГТРК «Нижний Новгород» Назария Зеленого, который является бессменным участником оргкомитета конкурса и членом жюри.

Рифат Сабитов заявил, что фестиваль «Щит и меч» превзошел все ожидания:

«Я помню, как фестиваль начинался. Сначала было 100 работ, потом 200, сегодня уже более 400 работ со всей страны. Тема военно-патриотического воспитания имеет особое значение, поэтому я благодарен всем, кто поддерживает этот фестиваль, особенно правительству Пермского края».

Член жюри, Герой СССР, легендарный командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев отметил, что с каждым годом всё труднее определять победителей.

«Качество представленных работ с каждым годом повышается. На суд жюри представлены прекрасные телевизионные фильмы и радиопередачи глубокого патриотического содержания. Я считаю, что это достояние не только фестиваля, а всего российского телевидения. Выбирать очень сложно, но могу сказать, что судим мы крайне объективно. Поэтому, я думаю, что никаких обид на жюри не должно быть».

Обладателями Гран-при «За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» стали: в разделе «Телепрограммы» — управление Росгвардии по Калининградской области совместно с ГТРК «Калининград», за телепрограмму «Классная работа»; в разделе «Радиопрограммы» — ГТРК «Вайнах», г. Грозный, за радиопрограмму «Грозный — город воинской славы России». Специальный приз ВГТРК «За высокий профессиональный уровень представленных работ» вручен ГТРК «Калининград».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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