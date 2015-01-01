АО «Транснефть-Прикамье» объявило конкурс на реконструкцию участка в Чайковском районе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

7 июня АО «Транснефть-Прикамье» объявило о проведении закрытого конкурса по реконструкции трёх участков, в том числе трубопровода Пермь-Альметьевск через реку Бурня, 93 км в Чайковском районе Пермского края.

Сроки выполнения работ на трубопроводе в Пермском крае: с 16 июня 2018 года по 1 ноября 2018 года.

Общая стоимость реконструкции всех трёх участков составила 207 млн 854 тыс. руб.

Итоги конкурса будут подведены 11 августа этого года.

Напомним, 10 апреля АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» объявило конкурс на проведение экспертизы промышленной безопасности на объектах: АО «Транснефть-Север», АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «Транснефть-Балтика».

В ходе экспертизы будет проверено соответствие документации предъявляемым к ней установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям промышленной безопасности, в том числе документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, а также на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

АО «Транснефть-Прикамье» является одним из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть» и обеспечивает работу более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов в однониточном исчислении, в том числе более 267 км подводных переходов. В составе общества находится пять районных управлений с центрами в Казани, Аламетьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске.

Именно АО «Транснефть-Прикамье» 29 апреля прошлого года направило жителям микрорайона Запруд 16 писем с требованием в 30-дневный срок снести дома, оказавшиеся в охранной зоне нефтепроводов. Тогда же жители домов и земельных участков обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и президенту ПАО «Транснефть» Николаю Токареву с просьбой минимизировать риски, связанные со сносом их домов.

«Новый компаньон»

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .