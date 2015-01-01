Ирина Филатова подала документы в избирком на выдвижение кандидатом в губернаторы

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Сегодня, 10 июня в Избирательную комиссию Пермского края представил документы на выдвижение первый кандидат на выборы губернатора. Им стала Ирина Филатова, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Филатова выдвинута Пермским краевым отделением КПРФ. Ей выдано разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда. Кроме того, Ирина Филатова предложила кандидатуру уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края пройдёт до 29 июня 2017 года.