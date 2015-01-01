«ЛУКОЙЛ» презентовал жителям Перми «зелёный остров» на ул. Ленина

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Лукойл-Пермь

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» открыл обновлённую часть улицы Ленина, которую нефтяники благоустроили в честь Года экологии в России и превратили в небольшой «зелёный остров».

Площадка перед центральным офисом предприятия на Ленина, 62 теперь включает в себя три лужайки, комбинированный тротуар, созданный при помощи плитки-травянки, живую изгородь из лиственной породы, которая отделяет проезжую часть от пешеходной, большие лиственницы, альпийскую горку, а также большие арки и фигуры диких животных в пермском зверином стиле.

Общая площадь зелёного участка — 3 тыс. 750 кв. м. Презентация площадки прошла при участии главы Перми Дмитрия Самойлова и представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олега Третьякова.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— Один из важнейших приоритетов компании «ЛУКОЙЛ» — минимизировать воздействие на окружающую среду и соблюдать высокие стандарты промышленной безопасности. Мы хотели особенно подчеркнуть это в Год экологии в России, придав местного колорита использованием мотивов знаменитого пермского звериного стиля.

Как отмечают авторы проекта, уникальная цивилизация, которая родилась на берегах рек Кама и Вишера много веков назад, оставила после себя огромные богатства в виде мифологических сюжетов, сохранившихся в бронзе и ставших традиционными в культуре современного Прикамья.

Именно поэтому на площадке у офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» появились малые архитектурные формы в такой стилистике. Флора и фауна символизирует различные стихии, а арки — горы. У жителей Перми уже родилось поверье: если пройти под этими арками и загадать желание, оно обязательно сбудется и дела пойдут в гору.

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