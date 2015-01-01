Министр связи РФ посетит «ЭР-Телеком» и «Морион»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Стала известна примерная программа визита министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова в Пермский край. Он приедет в Пермь во вторник, 13 июня. Утром он примет участие в совещании по вопросам развития связи в регионе. Ожидается, что вместе с ним на совещании будут присутствовать врио губернатора Пермского края Максим Решетников и глава краевого министерства информационного развития и связи Павел Шевыров.

Впоследствии Никифоров посетит площадки компаний «ЭР-Телеком» (один из ведущих операторов телекоммуникационным услуг) и «Морион» (занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования). Там же пройдёт презентация IT-компаний Пермского края.

Ожидается, что после этого вечером Николай Никифоров, Максим Решетников и Павел Шевыров примут участие в заседании круглого стола по вопросам информационного развития региона.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .