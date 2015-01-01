Министр связи РФ посетит «ЭР-Телеком» и «Морион»


Анастасия Кожевникова корреспондент
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Стала известна примерная программа визита министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова в Пермский край. Он приедет в Пермь во вторник, 13 июня. Утром он примет участие в совещании по вопросам развития связи в регионе. Ожидается, что вместе с ним на совещании будут присутствовать врио губернатора Пермского края Максим Решетников и глава краевого министерства информационного развития и связи Павел Шевыров.

Впоследствии Никифоров посетит площадки компаний «ЭР-Телеком» (один из ведущих операторов телекоммуникационным услуг) и «Морион» (занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования). Там же пройдёт презентация IT-компаний Пермского края. 

Ожидается, что после этого вечером Николай Никифоров, Максим Решетников и Павел Шевыров примут участие в заседании круглого стола по вопросам информационного развития региона.

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