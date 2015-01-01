Ходатайство по покупке «Новомета» передано в правительственную комиссию

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ФАС России передало ходатайство американской Halliburton на покупку пермской нефтесервисной машиностроительной компании «Новомет» на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

По данным агентства «Прайм», после того, как пройдёт обсуждение сделки, комиссия решит, возможна ли продажа стратегического актива.

Напомним, Halliburton собирается купить 100% «Новомет». Ещё летом прошлого года долю «Новомета» (30,76%) выставило на продажу «Роснано», но конкурс неоднократно переносился, а минимальная цена пакета за это время выросла с 7,5 млрд руб. до 9,9 млрд руб. Намерение выйти из проекта в «Роснано» объясняли «достижением показателей по выручке».

Интерес американцев к «Новомету» связан с тем, что актив специализируется именно на оборудовании для добычи. 

«Новый компаньон»

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