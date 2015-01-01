Павел Носков назначен заместителем главы минэкономразвития

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У заместителя председателя правительства-министра экономического развития и инвестиций Пермского края Виктора Агеева появился заместитель. Им стал Павел Носков, который ранее работал заместителем руководителя краевого агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

Павел Носков ранее уже работал под руководством Виктора Агеева, когда был начальником отдела содействия развитию малого предпринимательства департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации Перми, в то время как Агеев был заместителем главы администрации Перми по экономическим вопросам.

Напомним, у экс-министра минэкономразвития Леонида Морозова, возглавлявшего ведомство с 2014 по 2017 годы, заместителей не было.