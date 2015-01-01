Чистая прибыль ПНППК в первом квартале составила 98,6 млн руб.

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Пермская научно-производственная приборостроительная компания отчиталась за первый квартал 2017 года.

Выручка предприятия за первый квартал составила 957,8 млн руб., что на 285,6 млн руб. выше, чем за тот же период прошлого года.

Себестоимость продаж составила 419,5 млн руб. (в 2016 году тот же показатель составлял 295,9 млн руб.) Чистая прибыль предпрития составила 98,6 млн руб, что в 4,7 раз превысило аналогичный показатель минувшего года.

АО «ПНППК» производит датчики, элементы дистанционных передач и бортовые комплексы летальных аппаратов, в том числе, навигационных системы различного назначения.

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