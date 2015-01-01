Раиса Кассина получила благодарность президента России

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8 июня 2017 года в президентском зале Нижегородской ярмарки полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич по поручению главы государства вручил государственные награды и благодарность президента России Владимира Путина.

Государственной награды («За спасение погибавших») удостоен начальник Краснокамского района электросетей филиала ОАО «Межрегиональная распределительная компания Урала» — «Пермэнерго» Алексей Щукин, который спас утопающих на реке Кама 1 мая 2015 года.

Благодарность президента РФ была объявлена министру образования и науки Пермского края Раисе Кассиной. Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Татьяне Уточкиной из Пермского края. Её воспитанники неоднократно становились победителями чемпионатов России и Европы.

«Многие присутствующие в этом зале снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники. Так, наладчик Олег Юрьевич Кожевников из Пермского края активно делится богатейшим опытом, обучая новые поколения своему ремеслу. Большое количество рационализаторских предложений ежегодно внедряется в отрасли электроэнергетики директором Кунгурских электрических сетей из Пермского края Александром Трикозом», — отметил Михаил Бабич.

Раиса Кассина также обратилась к полпреду:

«В последнее время для образования Пермского края сделано очень многое. У нас появились Суворовское училище, кадетский корпус. Всё, что мы делаем, — это для блага жителей Пермского края и России».

Михаил Бабич также вручил почётные звания и благодарности президента РФ работникам физкультуры и образования из других регионов ПФО.

Источник — администрация губернатора Пермского края