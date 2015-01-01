Учредителя ООО «Тенто» подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Учредитель ООО «Тенто» подозревается в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствие установило, что учредитель организации в период с 2011-2013 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 52 млн руб. А именно указывал в налоговой декларации заведомо ложные сведения в целях уменьшения размеров налогов о наличии товарно-денежных отношений с «фирмами-однодневками» по подрядам, которые уже были выполнены сотрудниками его организации и другим фирмами, осуществлявшими хозяйственную деятельность.

Был наложен арест на имущество подозреваемого. Дело направлено в Ленинский районный суд.

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