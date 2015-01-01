Экс-сотрудник отдела по борьбе с коррупцией подозревается в превышении должностных полномочий

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Бывший старший оперуполномоченный отделения №3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП №3 Управления МВД России по Перми в Кировском районе подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, подозреваемый убедил гражданку Узбекистана дать взятку в размере 5 тыс. руб. участковому полиции за несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Женщина передала денежные средства.

В октябре 2015 года бывший старший оперуполномоченный, приняв заявление о преступлении и не зарегистрировав его, оказывал давление на правонарушителя различными способами, угрожая привлечением к уголовной ответственности и оказывая психологическое давление на членов его семьи.

Это преступление было выявлено сотрудниками следственно-оперативной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю и направлено в Кировский районный суд г. Перми.

Бывшему сотруднику полиции грозит лишение свободы сроком на четыре года, сообщает пермская краевая прокуратура.