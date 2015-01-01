Максим Решетников занял третье место в рейтинге губернаторов ПФО по итогам мая

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Медиалогия» опубликовала новый медиарейтинг губернаторов за май. Глава Прикамья Максим Решетников вошёл в тройку лидеров руководителей регионов ПФО.

Основные события, в связи с которыми глава Прикамья всё чаще упоминался в СМИ, — это Петербургский международный экономический форум, 100 дней на посту главы региона, строительство нового зоопарка в Перми.

Всего количество упоминаний Максима Решетникова в прессе достигло 4 тыс. 712 раз. Медиаиндекс (показатель, учитывающий тональность публикаций в прессе, посвящённых упоминаемому лицу) составил 28746,1.