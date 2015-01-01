Выходные с фестивалем «Пермский период. Новое время» Фестивальный марафон в Перми начнётся 9 июня

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Фестивальный марафон «Пермский период. Новое время» продолжится 9 июня на набережной Камы в районе Соборной площади. «Прекрасное на Каме» — яркая концертная программа, подкупающая взрывной энергией легендарных мелодий в нестандартной обработке на фоне красавицы-реки.

Большая музыкальная программа начнётся в 18.00 с выступления джазового ансамбля «Роман Аверин Project». Союз профессиональных музыкантов с большим опытом концертной деятельности: Максим Горбунов (контрабас), Стас Козельский (барабаны), Роман Аверин (гитара), он же — руководитель коллектива, зарекомендовавший себя как яркий сольный музыкант. К трио присоединится уже известный пермской публике американский блюзовый певец Стефан Бостер. Стефан обладает харизмой и невероятной энергией, которая не оставляет равнодушной даже самую взыскательную публику. Этот американский блюзмен работает врачом. Он родился в Нью-Йорке и жил много лет в Вашингтоне и Майами, но решил переехать в Россию, чтобы понять тайну русской души! Впервые он приехал в Пермь около 10 лет назад и живёт в Перми последние четыре года, активно сотрудничая с российскими музыкантами. Программа, которую подготовили музыканты, включает в себя джазовую классику в оригинальных аранжировках. Также прозвучат драйвовые композиции с элементами фанка и блюза.

Через полтора часа праздничный концерт на набережной продолжит камерный оркестр «B-A-C-H» (Екатеринбург). Кстати, у оркестра есть международное концертное имя: The Soloists of Russia («Солисты России»), но в России, где он начинал завоёвывать авторитет среди специалистов и любовь публики, музыкантов знают под названием в честь великого композитора Иоганна Себастьяна Баха — именно B-A-C-H. В программе — переложения произведений, джазовых композиций, сочинений в стиле кантри, лучших образцов рок-музыки. Вы услышите Моцарта и Чайковского, Манчини и Гершвина, Колмана и Эллингтона. Дирижёр — Николай Усенко. Соло на саксофоне — заслуженный артист РФ Владислав Талабуев. Концертная площадка продолжит свою работу 9 июня до 21.00.

10 июня в рамках фестиваля пройдёт очередная «Суббота на набережной». С 12.00 пермяков и гостей города ждёт ряд бесплатных мероприятий — спортивные тренировки, интеллектуальные игры, уличный спектакль, выставка ретро-автомобилей. Самыми зрелищными событиями должны стать гонка и парад яхт.

11 и 12 июня фестивальные мероприятия выйдут за пределы краевого центра: камерный оркестр Игоря Лермана выступит в Чусовом и Осе. Программа будет включать классические произведения в переложениях, написанных специально для коллектива: П.Чайковский Pezzocapriccioso, М. Мусоргский «Картинки с выставки для камерного оркестра», А.Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе», А.Вивальди «Времена года» и др.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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