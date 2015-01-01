В День города пермским аттракционам добавят скорости

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Тысячи идеальных селфи от пермяков заполнят социальные сети 12 июня. В День основания города на эспланаде откроется площадка инноваций «По-настоящему быстро», которую организует «МегаФон». Её посетителей ждут увлекательные hi-tech аттракционы и мастер-классы по созданию совершенного селфи.

Поклонников инновационных развлечений увлечёт игра с применением дополненной реальности — когда статичная картинка легко может ожить. Любители высоких технологий посоревнуются в силе и скорости виртуальной мысли, управлении с помощью смартфона роботизированными digital-шарами Sphero. Фанатам социальных сетей раскроют все тайны успешного ведения личного блога. А знатоки мобильной связи смогут выиграть призы в многочисленных викторинах и конкурсах.

Пётр Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон»:

— К главному празднику лета мы подготовили не только уникальные развлечения, но и инфраструктуру. Дополнительные технические работы по улучшению связи проведены на всех площадках города. Поэтому мы уверены, что высокоскоростной интернет LTE Advanced от «МегаФон» поможет всем гостям праздника делиться происходящим в своих социальных сетях по-настоящему быстро: без каких-либо задержек размещать видео и фото с хештегом #ВключайсяПермь. Так, площадка инноваций — подарок абонентам в честь 15-летия «МегаФона» в Перми — останется в истории благодаря тысячам лайков.

Также для посетителей площадки будет работать мобильный офис «МегаФона», где все желающие смогут получить консультации экспертов о новом тарифном плане «Включайся!» и других возможностях «Мегафона».

Время работы интерактивной площадки «МегаФона» — с 13.30 до 19.30. Вход свободный.

Подробную информацию можно получить на сайте проекта.

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