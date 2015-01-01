С 1 июня за содержание общего имущества в домах жители Прикамья будут платить меньше
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года расходы на содержания общего имущества в многоквартирных домах перенесены из коммунальных услуг в жилищные. До 1 июня 2017 года регионы должны были разработать и принять новые тарифы и новый порядок применения нормативов на содержание общего имущества в многоквартирных домах.
В соответствии с поручением главы Пермского края Максима Решетникова, Региональная служба по тарифам Пермского края детально проанализировала действующие тарифы на общедомовые нужды (ОДН) и сделала обоснованный расчёт новых нормативов.
В среднем, в зависимости от категории жилых домов, снижение платежей за ОДН на одну квартиру составит от 7 до 150 руб.
Как отметил Максим Решетников, новый порядок призван защитить собственников жилья:
«Теперь оплачивать ресурсы, потребленные сверх норматива, будут управляющие компании (УК)».
Законом предусмотрена возможность штрафовать УК в пользу собственников жилья, если управляющие компании начислят ОДН неверно.
В региональной службе по тарифам пояснили, что новый порядок будет стимулировать управляющие компании и ТСЖ работать над энергосбережением. При прежней схеме все затраты на ОДН, включая потери в сетях, распределялись между собственниками помещений в многоквартирных домах.
Источник — администрация губернатора Пермского края