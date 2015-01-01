Пермский край расширяет деловое сотрудничество с Германией

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Сегодня Глава Пермского края Максим Решетников встретился с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге господином Штефаном Кайлем.

Глава Прикамья подчеркнул, что у Германии и Пермского края богатый потенциал совместного сотрудничества и большие перспективы. Встречи на Петербургском экономическом форуме показали интерес к региону со стороны немецкого бизнеса. В частности, на площадке Петербургского международного экономического форума глава региона встречался с руководством компании Henkel, которая входит в ряд ключевых инвесторов региона. Представители Henkel заверили руководство Прикамья, что готовы расширять своё производство. А в следующем году исполнится 25 лет с начала взаимодействия Пермского края с землёй Нижняя Саксония.

Максим Решетников поблагодарил Штефана Кайля за вклад в развитие сотрудничества между Пермским краем и Германией.

«Мне известно, что вы активно поддерживаете наш регион, лично принимаете участие в значимых совместных проектах с немецким бизнесом. Несмотря на непростые внешнеэкономические условия, мы отмечаем динамику и активизацию пермско-германских отношений по всем направлениям сотрудничества. Германия — традиционно важный для нас экономический партнёр. Мы будем поддерживать дальнейшее развитие немецких предприятий на территории края», — отметил глава региона.

По словам главы региона, важно организовывать регулярные встречи между немецким и пермским бизнесом. Необходимо продолжить успешную практику участия немецких партнёров в выставках на «Пермской ярмарке». Для пермских предпринимателей полезным опытом станет участие с 10 по 14 июля в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где впервые будет представлена национальная экспозиция Германии.

На встрече также шла речь об укреплении отношений в области физкультуры и спорта, среднего и высшего образования, экологии и культуры.

«Цель моего визита была — познакомиться лично с новым главой региона и обсудить с ним дальнейшее развитие сотрудничества между Пермским краем и Германией. Можно сказать, что во всех отраслях сотрудничество между этим регионом и Германией достаточно интенсивно развито — это касается и экономики, и образования, и культуры. Я знаю, что фирма Henkel инвестировала €31 млн в своё производство здесь. У нас отлично развито партнёрство между Пермью и Дуйсбургом, в том числе в сфере образования. Но нет предела совершенству — нужно развиваться в этом направлении и дальше. Во всех областях мы определили связующие нас моменты», — отметил по итогам встречи Штефан Кайль.

Источник — администрация губернатора Пермского края