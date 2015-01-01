Краевые депутаты отказались исключать свинокомплекс «Пермский» из плана приватизации

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На пленарном заседании краевого заксобрания прошла дискуссия о приватизации активов свинокомплекса «Пермский» частными инвесторами. Депутаты отказались исключать его из плана приватизации и отклонили законопроект «О внесении изменения в Закон Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы». Законопроект на рассмотрение депутатов внесла фракция «КПРФ».

Напомним, 26 марта в краевой администрации прошла рабочая встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и собственника ГК «Синергия» Сергея Головачева. Тогда краевое правительство заявило о том, что рассмотрит вопрос о выделении субсидий на реконструкцию свинокомплекса, а также возможности включения модернизации предприятия в реестр региональных значимых проектов в сфере сельхозпроизводства и решит вопрос о предоставлении субсидий из федерального и регионального бюджетов.

«Для посёлка Майский свинокомплекс «Пермский» является градообразующим предприятием. Но на сегодняшний день предприятие стало набором зданий и строений, которые в нынешнем состоянии никому не нужны. Поэтому не ясно, что именно краевые власти собираются продавать после приватизации активов», — пояснил руководитель фракции «КПРФ» Владимир Корсун, который заявил, что для восстановления свинокомплекса потребуется 1,4 млрд руб.

Политик считает, что включение свинокомплекса в план приватизации не оправдано и предложил «оздоровить» предприятие за счёт краевого бюджета с привлечением федеральных субсидий.

С Владимиром Корсуном не согласились депутаты из «Единой России».

«Комитет принял решение об отклонении данного законопроекта», — сообщила депутат Татьяна Миролюбова.

По её мнению, частный бизнес будет более эффективно управлять и модернизировать предприятие. Также она заявила о том, что средства, вырученные с приватизации, могут быть направлены на дальнейшую модернизацию комплекса.

Депутат Юрий Борисовец также заявил о том, что единственный выход из ситуации — это приватизация комплекса совместно с поиском инвестора.

«Чем дольше предприятие будет находиться в ведении Пермского края с непонятными источниками финансирования, ничего хорошего со свинокомплексом не будет», — заключил он.

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