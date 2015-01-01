Краевые депутаты внесут изменения в программу капремонта

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На пленарном заседании заксобрания был утверждён законопроект о внесении в программу капитального ремонта многоквартирных домов некоторых изменений. В частности, предлагается дополнить программу работами по технической оценке домов.

«Действующая редакция закона не предусматривает оценку технического состояния многоквартирного дома как самостоятельного вида работ. Вместе с тем такие обследования являются определяющими при подготовке к реализации данной программы, а также для подготовки проектно-сметной документации в рамках проведения капремонта», — заявил депутат Илья Шулькин.

По его словам, новые изменения увеличат эффективность программы и сделают систему расходования средств более прозрачной.

«Принципиально законопроект не изменился. Основная идея сохранена», — прокомментировал депутат Виктор Плюснин.

По его словам, идея поправок заключается в том, чтобы проводить оценку технического состояния дома из средств, которые уже поступили в фонд капремонта, а не собирать их дополнительно.

«Мы видим, что сейчас на счетах фонда хранится больше 1 млрд руб., поэтому эта инициатива очень хорошая», — заключил депутат.

Кроме того, по словам Виктора Плюснина, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы максимально приблизить исполнение программы капремонта к муниципалитетам. Для чего наделить их полномочиями технических заказчиков.